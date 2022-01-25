Vergilerin son ödeme tarihi uzatıldı

Hava koşulları vergi ödemelerine ilişkin de uzatma getirilmesine yol açtı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık." ifadelerini kullandı.