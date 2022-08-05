VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.012,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 3.006,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 2.997,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.002,50 puana çıktı.

Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin teknik resesyona işaret etmesinin ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığını aktaran analistler, bu kapsamda, istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.020 ve 3.090 seviyelerinin direnç, 2.890 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.