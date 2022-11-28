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Volkswagen, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalardan dolayı Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.

Ekonomi Finans 28.11.2022, 18:28
Volkswagen, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.

Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.

Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
#Volkswagen #Çin #kovid19
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