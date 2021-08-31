Volkswagen iki modelde artık düz vites kullanmayacak

Kullanıcı ve çevre odaklı otomobillere yönelen Alman üretici, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı.

Auto Motor und Sport tarafından yayımlanan habere göre, Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan'de manuel vites seçeneği tamamen bitecek. Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor.

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023'ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3. nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli şekilde veda edecek. 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa'nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.

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