Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesinde son gün

Başvuruları 30 Eylül'de sona eren borç yapılandırılmasından 1 milyondan fazla mükellef yararlanmak istedi. Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde bugün son gün.

Yapılandırılmış prim borçları e-devlet'ten ödenebilecek. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da ödeme yapılabilecek.

Gelir testi için son gün

Yapılandırmada 18 taksit imkanı sunuldu. Peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ı silindi. İki taksitle ödemede ise faizde yüzde 50 indirim yapıldı.

Şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış kişiler de bugün mesai bitimine kadar gelir testi yaptırabilecek.

Sonuca göre geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek, primleri devlet tarafından ödenecek. Bu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Nisan ayı öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları da 31 Aralık'a kadar ödenebilecek.