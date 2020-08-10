Yatırımcının yeni gözdesi gümüş için uzmanlar ne düşünüyor?

Gümüş 1979 yılından bu yana yaptığı en büyük aylık atağın ardından önce 26 dolar/onsluk kritik direnç seviyesini kırdı. Sonrasında ise yukarı yönlü hareketini hızlandırarak önce 28 ve ardından hızla 29 dolar barajını geçti. Analistlere göre çok hızlı koşan gümüş yorgun düşüp bir süre soluklanmak isteyebilir ancak küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin doları baskıladığı ortamda gümüşte yükseliş beklentileri korunuyor. Analistlere göre popüler olmaya devam edecek gümüş için 30 doları ve üzerini konuşmanın zamanı geldi.

Piyasalara bakıldığında gümüş fiyatlarını negatif yönde etkileyebilecek önemli ekonomik gelişmelerin olmamasına karşın fiyatlarda psikolojik sınırın aşılması kimi uzmanlara göre gümüşte konsolidasyon beklentisi doğuruyor.

İsviçre merkezli finans kuruluşu Credit Suisse, 26.09/22 seviyesini aşan gümüşteki çıkışın ‘geçici’ olarak duracağına inandıklarını ancak beyaz metalin orta vadede kendine yeni direnç seviyesi olarak 30.72 doları seçeceğini belirtiyor. Sonrasında ise 35.23/35.36 dolar seviyesinde daha zorlu bir sınav ile karşılaşacağı belirtiliyor.

Commerzbank: Çıkış durabilir

Alman bankacılık grubu Commerzbank da gümüş fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini savunan tarafta. Ancak 26.14 doların üzerinde tutunması halinde ise 2011 yılın zirvesinin yüzde 38 üzerindeki 27.42 ve aynı hareketin yüzde 50 üzerindeki 31.71 doların takip edileceği görüşünde Commerzbank.

Gümüşün performansı açısından önemli bir gösterge olan altın/gümüş rasyosunda dikkat çekici bir gerileme görülüyor. Bir ons altının kaç ons gümüş aldığını gösteren bir rasyo, mart ayındaki 126 seviyelerinden son 3 yılın en düşük seviyesi olan 73’e kadar gerilemiş durumda. Burada gümüşten gelebilecek yorulma sinyallerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor uzmanlar.

Fakat gümüş biraz nefeslendikten sonra uzmanlara göre gündemdekini yerini yeniden alacak.

Gümüş rasyosunun, gümüş fiyatlarının 50 dolara ulaştığı yıllarda 33 seviyesine kadar indiğini hatırlatarak, gümüşün halen altından daha yüksek performans gösterme potansiyeli olduğu ifade ediliyor. Parasal teşvikler, negatif faiz ortamı ve ekonomik aktivitelerin COVID-19 öncesi dönemine dönme sürecinin uzun bir vadeye yayılma beklentisi gümüşün popüler yatırım olarak gündemde kalmasını sağlayabilir. Bu sebeple geri çekilmelerin orta ve uzun vadedeki yükseliş beklentisi nedeniyle alım fırsatı olarak görülebileceği dile getiriliyor. 26 doların üzerinde kalıcı hareketlere geçtiği zaman gümüş için 35 dolara kadar gidecek yeni bir alan açılabileceği savunuluyor.

Gümüş piyasası 5 yıl aradan sonra ilk kez açık verecek

Gümüşte yükseliş beklentisinin korunması için bir neden daha var; arz düşüyor. Küresel gümüş üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren Peru ve Meksika madenleri pandemi nedeniyle bu yılın başlarında kısmen kapatıldı. Sektörde toparlanma başlasa da, COVID-19 vakalarının artmasıyla bazı madenler yeniden kapatılmak zorunda kaldı. Uluslararası Gümüş Enstitüsü, beş yıldır ilk kez gümüş piyasasında açık verileceği tahmininde bulunuyor.

Geçtiğimiz ay yüzde 30’dan fazla yükselerek en iyi performans gösteren emtia ürün olan gümüşün madenlerde üretimin aksamasından destek bulmaya devam edeceği belirtiliyor. Altın gibi güvenli liman alımlarıyla yükselen gümüş fiyatı, ayrıca geniş çaplı endüstriyel kullanımdan da destek buluyor. Gümüş Enstitüsü, bu yıl Latin Amerika’nın üretiminin yüzde 13 gerileyeceğini ve küresel arzın yüzde 7.2 düşeceğini öngörüyor. Latin Amerika’nın gümüş üretiminin, 100 milyon güneş paneli yapımına yetecek kadar yani 67 milyon ons gerileyeceği tahmin ediliyor. Beyaz metalin fiyatının yükselmeye devam edeceğini düşünen CRU Group kıdemli analistlerinden Paul Wiggers de Vries, ikinci dalgaya bağlı kapanan madenler arasında “dünyanın en büyük gümüş üreten madenlerinden bazılarının yer aldığını ve bunun 2020 için beklenen gümüş üretimi rakamlarını önemli ölçüde azalttığını" söylüyor.

Pandemi öncesinde bu yıl madenlerdeki gümüş arzında yüzde 4.5 artış öngören CRU, şimdi ise üretimde yüzde 4 düşüş bekliyor. En fazla risk ise Peru'daki madencilik projeleri ve faaliyetlerinde görülüyor.

BMO Capital Markets emtia araştırmaları bölüm başkanı Colin Hamilton'a göre de, pandemi arzı sekteye uğratmaya devam edecek. Hamilton, vakalardaki yükseliş göz önüne alındığında tecrit tedbirlerinin yeniden gündeme gelebileceğini ve bunun fiyatlara yansıyabileceğini dile getiriyor.

Kıymetli metallerde yükseliş getiren nedenler

• Küresel ekonomiye ilişkin endişeler

• Negatif ya da sıfır faiz politikasına ek olarak atılan genişleyici teşvikler,

• Dolar ve tahvil getirilerindeki gerileme

• Borsa yatırım fonlarına (ETF) artan giriş

• ABD Başkanlık seçiminin yarattığı siyasi gerilimler

• ABD - Çin gerilimi

• COVID-19 pandemisinde 2'nci dalga endişeleri

• Aşı sürecine yönelik somut adımların netleşmemesi

Evrim Küçük/Dünya