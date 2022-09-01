Yen, dolar karşısında son 24 yılın en düşük seviyesinde

Yatırımcılar yüksek ABD faiz oranlarına hazırlanırken, sabitlenmiş Japon faiz oranlarının yakın zamanda hiçbir ek getirisinin olmayacağı düşüncesi, doların yen karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Dolar, erken saatlerde yen karşısında son 24 yılın en yüksek seviyesi olan 139.69'a ulaştı ve önceki günün kapanışına göre yatırımcısına yaklaşık yüzde 0.5'lik bir kazanç getirdi. En son yüzde 0.42 artışla 139.55'e gelmişti.

Gelecek ayki Federal Rezerv toplantısında 75 baz puanlık ABD faiz artırımı beklentileri piyasaları hareketlendirdi.

Japon Merkez Bankası beklemede kalırken, Fed'in fon oranlarındaki zirveye ilişkin beklentiler de yükseldikçe trendin bu yönde devam edeceği düşünülüyor.

Ancak üst düzey bir maliye bakanlığı yetkilisi perşembe günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın döviz hareketlerinin "son derece dikkatle" izlendiğini söyledi.

Kaynak: Euronews