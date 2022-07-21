Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yılın ilk yarısında yüzde 44 büyüdü

TSPB, yaptığı açıklamayla haziran ayı finansal piyasa özet verilerini paylaştı.

Buna göre, 2021 yılı sonunda 524,7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, altı ayda yüzde 44,2 artarak 2022 yılı Haziran ayı sonunda 756,5 milyar lira oldu.

TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı verilere göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2021 Haziran-2022 Haziran dönemini kapsayan bir yılda ise yüzde 96,3 büyüdü.

Haziran ayında Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe rağmen yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki söz konusu büyüme, gerek yıllık gerekse altı aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, son bir yılda ve bu yılın ilk yarısında pay senetleri yerli yatırımcıları enflasyon karşısında korudu.

Bu yıl haziran sonu itibarıyla 756,5 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 359,5 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 397 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait bulunuyor.

Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı bu yılın ilk yarısında arttı.

2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, altı ayda yaklaşık 154 bin artarak, haziran ayında 2 milyon 509 bine çıktı.

Pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise geçen yılın sonuna göre 193 bin düşerek 1 milyon 219 bine geriledi.

TSPB tarafından açıklanan verilere göre, 2021 sonunda 7 trilyon 757 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, altı ayda yüzde 38,7 büyüyerek, haziran sonu itibarıyla 10 trilyon 760 milyar liraya yükseldi.

Haziran 2021 ve Haziran 2022'yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 85,7 büyüdü. Verilere göre, bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 59,1 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) yaşandı.

Geçen yılsonunda 1 trilyon 495 milyar lira olan yerli yatırımcıların DİBS varlıkları, bu yıl haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 379 milyar liraya çıktı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının etkisiyle, bu yılın başından itibaren artışa geçen yerli yatırımcıların TL mevduatları, haziran ayında da büyümesini sürdürdü.

2021 sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları, altı ayda yüzde 57,2 artarak haziran sonunda 2 trilyon 876 milyar liraya çıktı.

Aynı dönemde döviz mevduatlarındaki artış ise yüzde 20,4 ile sınırlı kaldı. Bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, yüzde 34,1 artarak 684.5 milyar liraya, özel eurobond varlıkları ise yüzde 20,8 artarak 207 milyar liraya çıktı.

Verilen bilgiye göre, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarındaki büyüme sınırlı kaldı.

TSPB verilerine göre, geçen yıl sonunda 682,8 milyar lira olan yurtdışı yerleşik kişilerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları altı ayda yüzde 12,5 artarak haziran ayı sonu itibarıyla 768,1 milyar liraya çıktı.

Haziran 2021 ve Haziran 2022'yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 39,8 büyüdü.

Yabancı yatırımcıların TL mevduat varlıkları altı ayda yüzde 46,6 artarak 61 milyar liraya çıkarken, döviz tevdiat hesabı varlıkları ise aynı dönemde yüzde 35,7 artarak 325 milyar lirayı aştı.

TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,6 artarak, haziran sonu itibarıyla 373,9 milyar lira oldu.

Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki yıllık bazda büyüme ise yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların DİBS varlıkları ise geçen yılın sonuna kıyasla altı ayda yüzde 47 düşerek haziran sonu itibarıyla 24 milyar liraya geriledi.