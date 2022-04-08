Yıl sonu enflasyon yüzde 46'yı aştı

Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentilerinden oluşan aylık anketinden çıkan sonuçları açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pazartesi günü mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre aylık enflasyon martta yüzde 5,46 artış gösterirken yıllık enflasyon ise 61,14'e olarak gösterilmişti.

Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,85 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 40,47, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,68 TL olarak öngörülmüştü.

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