Yılın ilk ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yılın ilk ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama yaparak, "İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı'' dedi.
Ekonomi Finans 02.02.2022, 12:13 02.02.2022, 12:18
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "17,6 milyar dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Buna göre ihracat ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu.
Bakan Muş, bu rakamın tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu söyledi.
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