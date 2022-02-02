Yılın ilk ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "17,6 milyar dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre ihracat ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu.

Bakan Muş, bu rakamın tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu söyledi.