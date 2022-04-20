Yurt dışı üretici fiyat endeksi yüzde 105,82 arttı

YD-ÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %7,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %105,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,47 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %109,63, imalatta %105,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,84, dayanıklı tüketim malında %95,55, dayanıksız tüketim malında %87,04, enerjide %240,52, sermaye malında %87,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %8,20, imalatta %7,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %7,91, dayanıklı tüketim malında %6,86, dayanıksız tüketim malında %6,24, enerjide %29,83, sermaye malında %4,86 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası %70,63, basım ve kayıt hizmetleri %75,44, tütün ürünleri %79,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %240,52, ana metaller %147,57, kimyasallar ve kimyasal ürünler %123,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %4,36, basım ve kayıt hizmetleri %4,70, tütün ürünleri %4,92 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %29,83, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %10,94, metal cevherleri %10,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.