'Yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Elvan ayrıca, "Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

AA