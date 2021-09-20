Yüzlerce sıfır kilometre otomobil tarlada bekletiliyor

Son dönemde birçok vatandaş, bayilerde sıfır araç bulamamaktan ve ÖTV indiriminin fiyatlara yansıtılmadığından dert yanıyor. Bayilerin sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşarak yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 binden fazla şikayet gelince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, söz konusu iddialarla ilgili müfettişler görevlendirerek inceleme başlattı.

Olay tazeliğini korurken sosyal medyada paylaşılan bir video ise gündem oldu. Videoda, bayi stoklarında olmadığı söylenen Honda Civic marka yüzlerce aracın bir tarlada bekletilmesi dikkati çekti. İddialara göre, "Stokta yok" denilen araçlar bekletilerek piyasa değerinin yükseltilmesi isteniyor.

Bayilerinizi arıyoruz sıfır araç yok diyor. Bu ne iş @HondaTR BİLGİ: “ Honda Civic sedan Elegante modeli ÖTV indirimi sebebiyle 325 bin ₺ lerden 260 a düştü. Ama firma araçları yok etti ve kimse alamıyor. 2. eli 300 bin ₺ Hesabı siz yapın.” Türkiye’ye özgü gerçek hikayeler vol. https://t.co/T6USjddtu8 — İsa (@vuralisa) September 20, 2021

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok vatandaş Ticaret Bakanlığı ve Bakan Mehmet Muş'u etiketleyerek duruma ateş püskürdü.

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