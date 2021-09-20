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Yüzlerce sıfır kilometre otomobil tarlada bekletiliyor

Halk bayilerde sıfır araç bulamazken ve ÖTV indirimi fiyatlara yansıtılmazken, sosyal medyada paylaşılan ve yüzlerce sıfır kilometre otomobilin depoya çevrilen bir tarlada bekletilmesine ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

Ekonomi Finans 20.09.2021, 14:03 20.09.2021, 14:21
Yüzlerce sıfır kilometre otomobil tarlada bekletiliyor

Son dönemde birçok vatandaş, bayilerde sıfır araç bulamamaktan ve ÖTV indiriminin fiyatlara yansıtılmadığından dert yanıyor. Bayilerin sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşarak yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 binden fazla şikayet gelince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, söz konusu iddialarla ilgili müfettişler görevlendirerek inceleme başlattı.

Olay tazeliğini korurken sosyal medyada paylaşılan bir video ise gündem oldu. Videoda, bayi stoklarında olmadığı söylenen Honda Civic marka yüzlerce aracın bir tarlada bekletilmesi dikkati çekti. İddialara göre, "Stokta yok" denilen araçlar bekletilerek piyasa değerinin yükseltilmesi isteniyor.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok vatandaş Ticaret Bakanlığı ve Bakan Mehmet Muş'u etiketleyerek duruma ateş püskürdü.

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#honda civic #tarla #sıfır
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