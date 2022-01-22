Zam üstüne zam! Esnaf etiket değiştirmeye yetişemiyor

Son dönemde gıdadan akaryakıta, enerjiden giyime kadar birçok ürüne zam üstüne zam geliyor. Fiyat artışları vatandaşın alım gücünü düşürürken, esnafı da zor durumda bırakıyor.

Fiyatların sürekli değiştiğini belirten esnaf, etiketleri değiştirmeye yetişemez oldu. Esnaf, neredeyse sadece etiket değiştirmek için bir eleman alma noktasına geldi. Vatandaş, fiyat artışları nedeniyle zorunlu olmadıkça alışveriş yapmaktan kaçınırken, ay sonunu getirmek için tasarrufa yönelir oldu. Bu durum esnafın işlerini de olumsuz etkiliyor.

Yaşananlara tepki gösteren Sancaktepeli bir esnaf, çektiği video ile duruma isyan etti. Bisküvi reyonunu çeken market sahibi, ünlü iki markanın adını vererek ürünlere sürekli zam geldiğini söyledi. Esnaf, "Etiket dayanmaz oldu. Artık otomatiğe bağladık fiyat değiştirmeyi ve etiket çıkarmayı." diyerek yaşanan durumu gözler önüne serdi.

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