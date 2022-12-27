Ziraat Banktan Özbekistan'da yeni şube açılışı

Yurt dışında geniş bir hizmet ağına sahip Ziraat Finans Grubu'nun üyesi Ziraat Bankası'nın iştiraki Ziraat Bank Özbekistan, Taşkent, Semerkant ve Fergana'daki 5 şubesinin ardından ülkedeki 6. şubesini Andican şehrinde hizmete açtı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu barındıran Andican'da düzenlenen şube açılış törenine Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney, Özbek yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Zafer Canpolat, açılışta yaptığı konuşmada, 1993 yılında Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak bankacılık sektörüne adım atan Ziraat Bank Özbekistan'ın, yüzde 100 Türk sermayeli bir banka olmakla birlikte Özbekistan'ın yerel bankası olduğunu söyledi.

Ziraat Bank Özbekistan'ın, ekonomik ve sosyal olarak gelişmekte olan ve son yıllarda çok ciddi kalkınma hamlesi başlatan Özbekistan'da modern bankacılık hizmetleri sunarak müşteri portföyünü artırmayı hedeflediğini kaydeden Canpolat, "Bankacılık sektöründeki faaliyet hacminin üst seviyelere taşınmasının yanı sıra Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması, Türk bankacılık sektöründeki kazanım ve tecrübenin dost ve kardeş Özbekistan'da hayata geçirilmesi de stratejik hedefimizdir." dedi.

Zafer Canpolat, Ziraat Finans Grubu'nun Özbekistan dışında Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da da iştirak bankaları bulunduğunu, 19 ülkede yaklaşık 140 noktada küresel banka olarak varlığını sürdürdüğünü aktararak, "Her zaman bir bankadan daha fazlası olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, bundan sonraki dönemlerde de şube ağını genişleterek ve şube dışı kanalları geliştirerek Özbekistan'daki yatırımlarına devam etmeyi planlamaktadır." dedi.

Canpolat, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Babür İmparatorluğu'na başkentlik yapan ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu barındıran Andican'ın yüzyıllar boyunca bölgenin en büyük tarım, ticaret, bilim ve kültür merkezi konumunda bulunduğunu, günümüzde de otomotiv ve yan sanayi, tekstil ve tarım ile ön plana çıktığını söyledi.

Andican'dan sonra Buhara ve Namangan'da şubeler açacaklarını bildiren Canpolat, "Ziraat Finans Grubu olarak ata vatanımız, canımız Özbekistan'ın bu bereketli topraklarında şube açmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da 1993 yılında Özbekistan'ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak sektöre adım atan Ziraat Finans Grubu'nun, Özbekistan'da 6. şubesini açarak faaliyet alanını genişlettiğini görmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Özbekistan'da her daim çiftçinin, tüccarın ve esnafın yanında olan Ziraat Bankası'nın, Andican'ın yerel ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Bekar, şunları kaydetti:

"Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde sürdürülen kapsamlı reform politikaları tüm dünyada takdirle takip edilmektedir. Bildiğiniz üzere, reformlar kapsamında en öncelikli sahalardan birisi de Özbekistan halkına modern bankacılık hizmetlerinin sunulması ve finans sektörünün geliştirilmesidir.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ifade ettiği üzere, Özbekistan ekonomisinin itici gücünü dinamik müteşebbisler ve iş insanları oluşturacaktır. İstihdam yaratacak ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek olan bu girişimlerin başarılı olabilmeleri içinse finansman destekleri kritik önem taşımaktadır. Ziraat Bankası'nın, bu alanda çok önemli bir vazifeyi yerine getireceğine inanıyorum."