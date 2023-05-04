AirPods Android uyumlu mu? AirPods Samsung, Huawei uyumlu mu?

Airpods Android uyumlu mu, Samsungu, Huawei, Xiomi gibi akıllı cep telefonlarında kullanılabilir mi soruları merakla soruluyor.

AirPods, Apple tarafından üretilen kablosuz kulaklık cihazlarıdır. İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen AirPods, Bluetooth teknolojisiyle iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazlarla kablosuz olarak eşleştirilebilen bir kulaklık setidir.

AirPods, her biri kulak içine yerleştirilebilen iki kablosuz kulaklıktan oluşur ve her bir kulaklıkta bir mikrofon bulunur. Bu mikrofonlar, kulaklıkları telefon görüşmeleri yapmak veya Siri gibi sanal asistanlarla etkileşim kurmak için kullanılabilir.

Apple'ın özel tasarımı ve teknolojileri sayesinde, yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunar. AirPods ayrıca, pil ömrü ve şarj süresi açısından da oldukça etkilidir. Tam şarj ile, AirPods kullanıcıları ortalama 5 saat kullanım süresi elde edebilirler ve AirPods kutusundaki dahili pil ile birlikte toplamda 24 saat kullanım süresi sağlayabilirler.

Apple'ın popüler kablosuz kulaklık serisi olmuştur ve birçok kullanıcı tarafından tercih edilir.

AirPods Android uyumlu mu?

Apple AirPods kulaklıkları, iPhone'lar dışında Android cihazlarla kullanmak da oldukça kolay.

Apple’ın kulaklıkları, Apple Watch gibi cihazların aksine sadece iOS’a uyumlu olarak üretilmedi. AirPodsları Android işletim sistemine sahip telefonlar ile kullanmak da mümkün oluyor. Tek yapılması gereken Bluetooth bağlantısını yapmak.

Bir AirPods ile bir Android telefonu bağlamak da cihazın pek çok özelliğini koruyarak keyifli müzik dinleme şansı sunuyor.

AirPods listede çıkmazsa, AirPods kutusunun arkasındaki düğmeyi basılı tutun. Bu işleme kılıfın ortasındaki Led ışık yanana kadar devam edin. Bu hareket cihazları eşleşme moduna getirir. Sonrasında dördüncü adımı tekrar edin.

Hem ilk hem de ikinci jenerasyonun Apple AirPodsları bu şekilde Android cihazlara ya da iOS dışında bir işletim sistemine sahip Bluetooth cihazlara bağlanabiliyor.

Bir defa bağlantı sağlandığında AirPodsların pek çok özelliği kullanılabilir oluyor. Kulaklık üzerinden şarkıyı oynatıp durdurma özelliğinin dışında arama seslerini duyma, müzik dinleme, film seslerini duyma gibi özellikler de Android kullanıcılarına sunuluyor. Öte yandan, Apple cihazlardaki gibi bir kulaklık şarj göstergesi Android cihazlarda yok. Ayrıca kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda ses otomatik olarak telefona dönmüyor.