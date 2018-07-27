Amazon-Apple rekabetinde son durum

Dünya Bülteni Haber Merkezi

ABD'li e-ticaret devi Amazon, net kârının bu yılın ikinci çeyreğinde rekor kırarak 2,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Amazon'un net kârı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 197 milyon dolar net kâr elde etmişti.

Uzmanlar, Amazon'un hisselerindeki asıl yükselişin bugün gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken, firmanın piyasa değerinin 900 milyar doları aşarak dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ı geçebileceğini, ardından bu yıl içinde 1 trilyon dolar barajını zorlayabileceğini vurguluyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 12:11