Ebebek kimin, sahibi, ortakları kimlerdir?

Ebebek halka arz başlarken, kimin, sahibi kimdir, ortakları var mı varsa kimlerden oluşuyor sorusu borsa yatırmıcıları tarafından merakla soruluyor. Şirket bugün itibariyle Borsa İstanbul'da halk arz edildi. Kamuoyunda yakından bilinen bebek ürünleri markasının borsaya açılması yatırımcı tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Şimdi ise talep açıldı, halka arz başladı. Bazı yatırımcıları ise karar vermeden önce şirketin yapısını ve sahiplerini araştırıyor. Haliyle şu sorunun cevabı aranıyor:

EBEBEK KİMİN? SAHİBİ KİMDİR?

Ebebek'in kuruluş hikayesi bir kişiyle başlıyor. Sonrasında ise Türkiye'nin ünlü ailelerinin de dahil olduğu bir yapı haline geliyor. Yeni baba olan Halil Erdoğmuş'un bebek bakımıyla ilgili deneyimi, 2001 yılında bebek.com'un temellerini atmış ve o günden bu yana anne-babalara ve ebeveyn adaylarına rehberlik etmeye devam ediyor. ebebek.com, bebek sahibi olmayı düşünen, bebek bekleyen ve büyüten bilinçli ailelere yönelik sunduğu bilgi, hizmet ve dostlukla öne çıkıyor. Aynı zamanda bebek bakımında ihtiyaç duyulan ürünlerin hızlı, pratik ve ekonomik koşullarda temin edilmesi için geliştirilen bir platform olarak da hizmet veriyor. ebebek.com, Türkiye'nin ilk online bebek ürünleri mağazası olma unvanını taşıyor. İnternet üzerinden başarılı bir performans sergileyen ebebek, bu başarısını fiziksel mağazacılığa dönüştürerek "click to brick" iş modelini benimsemiştir.

ebebek.com'un yaklaşımı, bebek sahibi ailelerin ihtiyaçlarının sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel boyutlarını da kapsar. Bu nedenle, bebeklerin ve ailelerin mutluluğu için en ince ayrıntısına kadar düşünmeye özen gösteren bir organizasyon olarak öne çıkarlar. "Bebekoloji" olarak adlandırdıkları bu felsefe, bebeği anlama ve anlatma bilimidir. Bu kapsamda, ebebek çalışanlarını sadece satış temsilcileri olarak değil, aynı zamanda bebekologlar olarak görürler; çünkü bu uzmanlar, sadece ürünleri satmakla kalmaz, aynı zamanda ebeveynlere danışmanlık yaparak onların bebeklerini anlama ve büyütme süreçlerine destek olurlar.

Bir bebeveyn, çocuğunun gelişim yolculuğuna eşlik eden, sürekli öğrenme ve ilgi gösterme misyonunu üstlenen kişidir. ebebek.com, Halil Erdoğmuş'un deneyimlerinden beslenerek bu yolda ailelere rehberlik etmeye ve bebeklerin en iyi şekilde büyütülmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

EBEBEK ORTAKLARI VE ORTAKLIK YAPISI

Ebebek Mağazacılık şirketinin şu an itibariyle 11 ortağı bulunuyor.

Ebebek şirketinin ortaklık yapısı ve ortakların payları durumu şöyle:

Şirketin yüzde 25,59’u Ahmet Afif Topbaş’a,

yüzde 19,60’ı Mahmud Muhammed Topbaş’a,

yüzde 19,59’u Musa Topbaş’a,

yüzde 13,42’si Halil Erdoğmuş’a,

yüzde 7,43’ü Fatma Hande Topbaş’a,

yüzde 7,43’ü Fatma Zehra Ülker’e,

yüzde 4,91’i Kamal Anthony Hatoum,

yüzde 0,97’si Osman Mollalioğlu’na,

yüzde 0,54’sü Mustafa Latif Topbaş’a,

yüzde 0,49 Tahir Uğur Temizer’e ve

yüzde 0,03’ü Bedia Ebru Işın’a aittir.

HALİL ERDOĞMUŞ ŞİRKETİN AYNI ZAMANDE CEO'SU

Ebebek Grup Üst Yöneticisi (CEO) Halil Erdoğmuş, 2001 yılında e-ticarete başladıklarını belirterek, 2003'te ilk mağazalarını açtıklarını söyledi. Bu ay itibarıyla 64 ilde 220 mağazaları olduğunu aktaran Erdoğmuş, geçen yılın sonunda başlattıkları İngiltere'deki operasyonlarında da internet satışlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Erdoğmuş, ebebek'in finansal bir ihtiyaçtan dolayı halka arz edilmediğine dikkati çekerek, "ebebek'in halka arz sebebi, geldiği kurumsallık sürecini bir üst lige taşıyabilmek. Bu, hesap verme sorumluluğunu daha yukarıya taşıyacak. Eğer bir şekilde kendinizin haricinde daha fazla hesap veriyorsanız gelişim alanlarınız daha fazla çıkıyor. Kendi kendinize hesap veriyorsanız, kendi hatalarınızı görmezden gelme eğiliminiz her zaman vardır. ebebek de gerek sermayedarlarının vizyonuyla gerekse geldiği ölçek itibarıyla artık halka açılmaya hazır bir noktadaydı. Daha fazla hesap verebilmek ve bunun gelişimimize olumlu katkı sunacağına inanmamız adına halka arz oluyoruz." diye konuştu.

Erdoğmuş, halka arzdan gelecek kaynağın bir kısmını Türkiye'de ve yurt dışında açacakları mağazalarla ilgili yatırımlarda kullanmayı düşündüklerini söyledi.