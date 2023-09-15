Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi veya bir başka adıyla 100. yıl ikramiyesi adı altında bir ödeme yapılıp yapılmayacağı merakla takip ediliyor. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaya göre emeklilere Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle 5 bin lira ikramiye verilecek. Dediğimiz gibi bu iddia sadece sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ancak hükümetten bu konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz hiçbir açıklama gelmedi. Ankara kulislerini takip eden gazeteciler ise konu hakkında zıt açıklamalarda bulundu. Peki, son durum nedir, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı yok mu?

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VAR MI?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi veya 100. yıl ikramiyesi konusunda birbirine zıt kulis bilgileri geldi. Öncelikle Haber7.com sitesinin Ankara'da yetkililere dayanarak yaptığı haberinde böyle bir çalışma olmadığını duyurdu.

Aynı şekilde Gazeteci Hande Fırat ve Gazeteci Zafer Şahin, CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programında yaptıkları açıklamada, "Böyle bir çalışma kesinlikle yok. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Yetkililerden teyit ettik" şeklinde ifadeler kullandılar.

Ancak Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi ise bugünkü yazısında böyle bir çalışma olduğunu duyduğunu söyledi. Selvi, bugünkü yazısında, "Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor. Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak. Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var." dedi.

ÇALIŞMA YOK DİYENLER

Emekliye 100. yıl ikramiyesi verilceği gerçek mi? Sosyal medyada emekliye yönelik yeni bir ikramiye verileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yeni bir ikramiye ödemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığı öne sürüldü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir kereliğine ödeneceği ileri sürülen ikramiyenin 5 bin TL olacağı iddia edildi.

Haber7’nin ulaştığı Hazine ile Maliye Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı. Edinilen bilgilere göre, böyle bir çalışmanın olmadığı bildirildi.

BÜTÇE BÖYLE BİR YÜKÜ KALDIRMAZ

Kaynaklar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası oluşan ağır maliyet ve enflasyonla mücadele kapsamında yapılan maaş zamlarının ardından bütçenin böyle bir yükü kaldıramayacağı belirtti.

Yılbaşına kadar herhangi bir çalışmanın olmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşlarıyla ilgili bir talimat verdiği kaydedilirken Ocak ayı sonrasında beklenen bir düzenlemenin olduğu öğrenildi.