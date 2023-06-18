İkinci el araba fiyatları düşer mi çıkar mı soruları araç almayı düşünenlerin kafalarında dolaşıp duruyor.

Yeni araba almak isteyenlerin gözü kulağı ikinci el araç piyasasında. Çünkü sıfır araba almak isteyip de alamayanlar ikinci el piyasasına yöneliyor. Ancak ikinci elde fiyatlar sıfır araba fiyatlarından daha yüksek. Hal böyle olunca da vatandaş merakla soruyor:

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Ertemel'in ifadeleri şu şekildedir: "Son beş ayda, seçim sürecine kadar olan dönemde, fiyatlar ve satış adetleri açısından sürekli artış gördük. Ocak-mayıs arasında bazı aylarda satış adetlerinde %100'e varan artışlar yaşandı ve bazı aylarda geçen yıla göre yaklaşık %150'lik artışlar görüldü.

Şu anda seçim döneminin hemen ardından olduğumuz için ikinci el otomobil piyasasında bir sakinlik yaşanıyor. Ancak yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz dönemi nedeniyle kısa sürede tekrar hareketlenme bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde çeşitli ihtimallere bağlı olarak değişebilecek koşullar bulunmaktadır. Kur atakları ve enflasyon kontrol altına alınırsa, vatandaşlarımız birikimlerini daha karlı gördükleri farklı bir sektörde değerlendirir ve talep düşerse, fiyat artışları normal düzeyde olacak ve satış adetleri daha istikrarlı bir seyir izleyecektir.

Sıfır araçlarda bazı markalarda mayıs ayından itibaren fiyat artışları yaşandı. Tedarik ve üretimdeki sorunlar nedeniyle sıfır araçların bulunabilirliği hala beklenen düzeyde değil.

Ancak yaz aylarıyla birlikte bazı tercih edilen markalarda üretimin artacağı ve bu nedenle arz sıkıntısının azalacağı yönünde bilgilere sahibiz.

Şu anda otomobiller önemli yatırım araçları olarak tercih ediliyor. Gelecekte, vatandaşlarımızın birikimlerini değerlendirecekleri ve daha karlı gördükleri yatırım fırsatlarına teşvikler ve farklı imkanlar sunulması durumunda, birikimlerin bu alanlara yönlendirilmesi mümkün olabilir.

Otomobil alımında ihtiyaca yönelik hareket edilmesi ve birikimlerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, sektörümüzde fiyat istikrarını sağlayacak ve ülke ekonomisi açısından daha faydalı olacaktır.

Ancak, bu bir anayasal hak olduğundan vatandaşların tercihi elbette kendilerine aittir. Bu noktada karşımıza çıkan asıl sorun, "kayıt dışı ticaret" amacıyla otomobil alan kişilerdir.

Eldeki verilere göre, vergi ve gider yükümlülüğü olmayan bu kişiler, araçları istedikleri yüksek fiyatlarla piyasaya sürerek kayıt dışı ticaret yapmaktadır.

Şu anda piyasada bulunan otomobillerin yaklaşık %43'ü, yani neredeyse her 2 otomobilden 1'i kayıt dışı amaçla alınıp satılmaktadır. Bu durum, fiyat artışlarının en önemli nedenlerinden biridir ve ekonomimize ciddi vergi kayıplarına yol açmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'nda otomotiv sektörünü temsil ettiğimiz çalışmalar ve çözümler üzerinde çalışmaktayız."