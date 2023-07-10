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İşsizlik rakamları 9 yıl önceki seviyeye geriledi

Türkiye'de işsizlik rakamları 9 yıl aradan sonra yeniden 9,5 seviyesine gerilemiş durumda.

Ekonomi 10.07.2023, 10:44
İşsizlik rakamları 9 yıl önceki seviyeye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla, Mart 2014 seviyesi olan yüzde 9,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5'e düştü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.

Mayısta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 17 oldu.

Geçmiş aylardaki mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarında revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2021 2022 2023
Ocak 12,5 11,2 9,7
Şubat 13,3 10,8 10,1
Mart 12,8 11,1 10,0
Nisan 13,3 10,8 10,0
Mayıs 13,3 10,8 9,5
Haziran 11,1 10,4
Temmuz 11,6 10,2
Ağustos 11,9 9,8
Eylül 11,3 10,0
Ekim 11,0 10,1
Kasım 11,1 10,1
Aralık 11,0 10,2

#işsizlik
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