İşsizlik rakamları geriledi

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in Nisan ayı işsizlik verilerine göre işsizlik rakamları yüzde 9,6 olarak belirlendi. Mart ayında işsizlik rakamları yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

2017 Ocak ayında yüzde 13 olan işsizlik rakamları 2016 mayıs ayından bu yana çift hanede seyrediyordu.

İşsizlik oranı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan düşüşle yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye düştü.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:17