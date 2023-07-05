Memur maaş zammı belli oldu

Memur maaşı zam oranları son dakika açıklama geldi... Memurlar yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zam alacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

2023 YILI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023

Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 642 lira

Başkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 613 lira

Polis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 512 lira

Uzman Doktor - ¼ - 24 bin 743 lira - 37 bin 162 lira

Hemşire - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 428 lira

Mühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 109 lira

Profesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 111 lira

Araştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 750 lira

Vaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 608 lira

Avukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 549 lira

Vali- 49 bin 790 lira - 86 bin 634,6 lira

Genel Müdür - 1/4 - 43 bin 265 lira - 75 bin 281,1 lira

Kaymakam - 1. Sınıf -4/1- 36 bin 724 lira - 50 bin 899,76 lira

Şube Müdürü - Lisans -¼- 20 bin 724 lira - 31 bin 073,08 lira

Pratisyen Hekim -8/1 - 18 bin 861 lira - 32 bin 818,14 lira

Teknisyen -Lise-11/1 - 13 bin 142 lira - 22 bin 867,08 lira

Memur -Lisans-9/1 - 12 bin 632 lira - 22 bin 17 lira