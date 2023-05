SLM Yatırım Bankası kimin? SLM sahibi kimdir?

SLM Yatırım Bankası kimin, kim tarafından kuruldu, sahibi kimdir soruları bu aralar merakla soruluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından verilen onayla SLM Yatırım Bankası kuruldu.

Bankanın 1 milyar lira sermaye ile kurulduğu açıklandı.

Açıklamanın ardından haliyle gözler bankanın kim veya kimler tarafından kurulduğuna çevrildi.

İsmail Lebiev kimdir? SLM Yatırım Bankası kimin, sahibi kimdir?

SLM YATIRIM BANKASI KİMİN?

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut bankanın sahipleri ve ortakları olarak görünüyor.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca alındı.

İSMAİL LEPİEV KİMDİR?

İsmail Lepiev, 1976 yılında dünyaya gelmiş Çeçenistan asıllı bir Türk vatandaşıdır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Lepiev, Türkiye'de evlilik yaptı. Dört çocuğu bulunuyor.

Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamış, evliliğini burada yapmış ve çocukları da burada doğmuş.

Lepiev'in Prince Grup isminde büyük bir şirketi var.

Prince Grup’un temeli 2003 yılında Prens Turizm Kuyumculuk ve Dış Tic. Ltd. Şti kurmakla atıldı.

Lagina Travel markası altında turizme ilk adımını attı. Bugün grubumuz Brisco (eski adı Lagina Travel) On Travel, Evelina Travel, Privilegiya Otdyha, BRP -Vize Support, Travel Medra, Elmos Security, Uno, Metro Jet (Kolavia) Go Adventure, Estonya, Go Adventure – Letonya, PRS İnşaat, Litus Otelcilik, PRNS Taşımacılık, SesPack, Prens Güvenlik, Mayra Marketing şirketlerimizden oluşuyor.

Tur operatörlüğü, havayolu, otelcilik, üretim, reklam, pazarlama, inşaat, güvenlik, taşımacılık alanlarında grubumuz şirketleriyle hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz yerler ise: Avrupa’da Estonya, Letonya, Rusya, Moskova, St. Petersburg, Samara, Krasnodar. Türkiye’de ise: Antalya, Ankara ve Yozgat olarak sıralayabiliriz. Grubumuzun amiral gemisi yurtdışından gelen turistlerin incoming (Karşılama) hizmetini veren Prens – İncoming şirketidir.