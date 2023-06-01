Türkiye OECD'de ikinci, G20'de üçüncü sırada

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği yüzde 4'lük büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de üçüncü ülke olmayı başardı.

OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye, ocak-mart döneminde sergilediği performansla ekonomik büyümesini 11'inci çeyreğe taşıdı.

Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkenin AB ve OECD ülkeleri arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında da üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

OECD ülkeleri arasında İrlanda, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 büyümeyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 4 ile Türkiye, İsrail ve Kosta Rika, yüzde 3,8 ile İspanya izledi.

OECD ülke ekonomilerinin birinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 1,5 olarak tahmin edildi. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,3 oldu.

OECD'de verisi açıklanan ülkeler arasında Litvanya'nın yüzde eksi 3,6 ile ekonomisi en çok küçülen ülke olduğu görüldü. Bu ülkeyi eksi yüzde 0,7 ile Şili, eksi yüzde 0,5 ile Almanya takip etti.

G20'de en yüksek büyüme oranı Endonezya'da

İlk çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de büyüme oranı en yüksek ülke yüzde 5 ile Endonezya oldu. Bu ülkeyi yüzde 4,5 ile Çin, yüzde 4 ile Türkiye, yüzde 3,9 ile Suudi Arabistan takip etti. Öte yandan, geçen yılın şubat ayından bu yana Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın ekonomisi bu dönemde 1,9 küçüldü.

AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında ise İrlanda'nın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkenin ardından Türkiye'nin ikinci, İspanya'nın üçüncü sırada yer aldığı hesaplandı.

Verisi açıklanan AB ülkeleri arasında ekonomisi en fazla daralan ülke ise yüzde 3,6 ile Litvanya oldu.