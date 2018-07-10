Yeniden yapılandırmada son günler

Dünya Bülteni Haber Merkezi



Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve Meclis Başkanı Salih Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bozbıyık, 7143 Sayılı Kanun kapsamında başvuruların 31 Temmuz’da sona ereceğini belirterek, Kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksite kadar yapıldığını, peşin ödemek isteyen vatandaşlara da çok cazip imkanlar sunarak, vergi cezaları ve gecikme zamlarının tamamı silindiğini kaydetti.

7143 sayılı kanunun daha önce yapılan 6136 sayılı yapılandırma kanunun devamı halinde olduğunu kaydeden Bozbıyık, "Bu kanun ilave imkanlar sunan ve bence tarihi fırsatlar sunan bir kanun. O yüzden inşallah faydalanma ihtimali olan bütün mükelleflerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Ama bu kanundan faydalanmak istersen önce vergi alacaklarında aslın kendisi kalıyor. O kanun alacağı olduğu için orada indirim söz konusu değil. Ama vergi alacağının üzerine yürüttüğümüz bir takım genel alacak dediğimiz gecikme zammı gecikme faizi orada bir kolaylık getiriyoruz. Onu artık yurt dışı üretici fiyat endeksine göre yeniden bir hesaplamaya tabi tutuyoruz. Bu kapsamda bir hesaplama yapıyoruz ve tekrar borcu yeniden yapılandırıyoruz. Ödemeler Eylül ayına kadar yapılması gerekiyor. Temmuz ayına kadar da başvuruları yapmamız lazım bu alacaklar için. Şimdi hali hazırda devam eden yapılandırmalar var. 6736 sayılı kanun ile 7020 sayılı kanun 2 tane yapılandırma kanunu çıkartmıştık. O kapsamda ödemeleriniz devam ediyor olabilir taksitleriniz mevcut kanunda getirmiş olduğumuz peşin ödemedeki Yİ-ÜFE’deki yüzde 90’lık indirim aynı şekilde diğer kanunlardan bu tarafa geçmek isteyenlere bir hak. Eğer devam eden borcunuz var yapılandırılmış borcunuz var. Henüz ihlal bir durumda değilsiniz taksitleriniz devam ediyor. Ama güzel kanun ben yüzde 90 indirimden yararlanmak istiyorum diyorsunuz geliyorsunuz dilekçe veriyorsunuz. Hali hazırda ana borcu ne kadarı kaldı bir de Yİ-ÜFE ne kadar kaldıysa onun yüzde 90'ını siliyoruz. Ana parayla bunu kapatma şansınız var. Yeni kanunda sunduğumuz yeni imkan devam eden kanunlar içinde geçerli" dedi.

Bozbıyık, "Devletle bir itilafımız olabilir zaman zaman kanunları yanlış yorumlamaktan olabiliyor. İki tarafından bilgisinden kaynaklanan sebeplerle bir takım itilaflar olabiliyor. Bir takım cezalar gönderiyoruz sizlere, vatandaş hakkınız olarak dava konusu yapabiliyorsunuz. Hali hazırda devam eden itilaflar konusunda da eğer istenirse bu kanunun getirdiği avantajdan faydalanarak iki tarafta itilaftan kurtulma şansı var. Buradaki avantaj daha fazla. İhtilafın derecesine göre vergi aslının yüzde 50’sini ödemekle ilk derece mahkemesinde ihtilaf yeni başlamışsa vergi aslının yüzde 50’sini ödeyerek geri kalan yüzde 50 indirimden asıldan diğer asla bağlı cezalardan ve gecikme faizlerinden kurtulma imkanımız var. Para kazanmışızdır değişik sahihlerle farklı yerlerde kayıtlı tutuyor olabiliriz paramızı. Yurt dışında olabilir. Bunları eğer milli ekonomiye kazandırmak istersek 31 Temmuz’a kadar başvurmak şartıyla vergisiz ya da Kasım ayının sonuna kadar yüzde 2 vergi ödeyerek varlık başvuru yapmak mümkün” ifadesini kullandı.

31 TEMMUZ SON GÜN

Matrah arttırma etkinliği bu sefer diğer kanunlarda farklı özel düzenleme geldiğini de belirten Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, "Birincisi ödeme şartı bu kapsamda matrahta bulunan kişiler vergileri ödemek şartıyla vergi incelemesine tabi tutulamazlar. İkincisi ise belli mükellef gruplarının matrah artırımı yapma kapsamında çıkan kişiler; bunlar terör suçuyla hüküm giymiş kişiler vardır, bunlar matrah artırımından faydalanamazlar. Milli Güvenlik Kurulu tarafından Milli Güvenlik tehdidi olarak algılanan bir takım terör örgütleri irtibatta olduğu gerekçesiyle adli Kolluk Kuvvetleri ya da mahkemeler tarafından haklarında vergi incelemesi istenen var bunlar faydalanamazlar. Ya da bu kapsamda olup suç delillerinin aklanması kapsamında bu kapsamda herhangi bir inceleme devam eden varsa onlarda bu şeyden faydalanamazlar. Kanuna ne zaman başvurabiliriz; genel olarak da kanun matrah artırımı yükümlüleri için Ağustos ayına kadar, varlık bağışı için kasım ayı sonuna kadar, diğer maddeler için 31 temmuza kadar başvuru yapmamız gerekiyor. Başvuruyu elektronik ortamda yapabiliriz. Hiç bize gelmeyin. Tarihi mahiyette bir fırsat. İnşallah azami düzeyde faydalanırız. Hem devlet olarak hem vatandaş olarak kafamızdaki problemleri pürüzleri ortadan kaldırıp herkes işine odaklanmış olur. Sizler ticaretinize bakarsınız. Bizler de yeni dönemde vergimizi toplayaraktan yolumuza devam etmiş oluruz inşallah” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 16:08