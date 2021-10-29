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Emevi halifesinin banyo zeminine yaptırdığı ibretlik mozaik tablo: Hayat Ağacı

GENEL 29.10.2021, 13:25
Emevi halifesinin banyo zeminine yaptırdığı ibretlik mozaik tablo: Hayat Ağacı
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Filistin'in Eriha kentinde Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik'in yaptırdığı sarayın zemininde yer alan 827 metrekarelik "Hayat Ağacı" adı verilen dev mozaik tablo ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.