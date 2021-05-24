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En küçük ülkeler hangileridir?

GENEL 24.05.2021, 16:48
En küçük ülkeler hangileridir?
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20 - Mikronezya

Papua Yeni Gine'nin doğusunda yer alan adacıklar grubudur. Bu bölgedeki ülke ufak bir alanı kaplar.