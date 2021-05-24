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En küçük ülkeler hangileridir?
GENEL
24.05.2021, 16:48
1/40
20 - Mikronezya
Papua Yeni Gine'nin doğusunda yer alan adacıklar grubudur. Bu bölgedeki ülke ufak bir alanı kaplar.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#gondol
#manik depresif
#lavrov zarif muallim
#cevizlibağ
#SIM
#İstanbulda terör operasyonu
#ABD İran yaptırımlar
#Gürcistan abd
#kadı
#Paris silahlı
#toplumsal hareketler
#sosyal bilimler
#aktöbe saldırısı
#şap hastalığı
#Anadolu Yayıncılar Derneği
#balyozda yargıtay kararları
#Doğan vergi cezası
#ASALA