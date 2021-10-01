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En son 100 yıl önce yapılmıştı
GENEL
01.10.2021, 16:13
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Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Malezya
#esed
#rezerv para
#ASELSAN
#Dunford Ankara
#Silvan ilçesi
#murat güzel
#nato orta asya
#Keystona XL
#Victor Vasarely
#Filipinler yangın
#google twitter
#twit google
#Şeb-i Arûs törenleri
#ali ihsan mücahid
#ihanet
#türkmenistan nato
#kılıçdaroğlu gaf