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En son 100 yıl önce yapılmıştı

GENEL 01.10.2021, 16:13
En son 100 yıl önce yapılmıştı
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Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.