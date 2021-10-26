24 saat arayla ikinci zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Benzine daha dün gece 44 kuruşluk zam gelmişti.