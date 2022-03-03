24 saat geçmeden yeni zam
Dün gece zamlanan akaryakıt fiyatlarına bu gece yeni zam geliyor.
Enerji Petrol 03.03.2022, 16:15
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti.
Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor.
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor.
Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.
Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek.
Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.
NTV
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