27 şirkete EPDK tarafından lisans verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 27 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete OSB dağıtım lisansı, 8 şirkete üretim lisansı verildi. 4 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 14 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 dağıtıcı lisansı ve 1 depolama lisansı verilirken, aynı piyasada 1 şirketin de depolama lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirketin 2 depolama lisans süresi ise uzatıldı.