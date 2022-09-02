Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Enerji Petrol 02.09.2022, 09:43
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor
Bu geceden itibaren de benzine 1.50 TL, motorine ise 2,42 TL indirim gelmesi bekleniyor...
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