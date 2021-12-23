Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim: Pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litresinde 1,63 TL, motorinin litresinde 1,65 TL indirim yapıldığını, fakat indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.

Ekim ayında ÖTV kotasının dolması ile pompa fiyatına yansıyan zamlar, Kasım ayında dövizdeki artışla giderek arttı. Aralık ayının ilk yarısında da dövize bağlı fiyat artışı yaşanmasının ardından 20 Aralık'ta benzine yapılan 62 kuruş, motorine yapılan 55 kuruş ve LPG'ye yapılan 57 kuruşluk zamlar iptal edilerek pompaya yansıtılmadı. Bu tarihteki zamların iptal edilmesinde ise döviz kurunda gün içi zirveden gelen sert düşüş etkili oldu. Pazartesi günkü düşüşün ardından dövizde haftanın devamında da düşüş sürüyor, fakat Sendika, ÖTV’de artış gerçekleştiği için ilk indirimleri pompaya yansıtmadı.

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