Akaryakıt fiyatlarında kısa sürede ciddi düşüş bekleniyor

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

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