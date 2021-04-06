Akkuyu NGS'de yeni gelişme

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 107 tondan fazla ağırlığa ve 12 metreden fazla uzunluğa sahip yüksek ve orta basınçlı silindir rotoru, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli General Electric şirketinin şubesi olan Fransa'daki GE Steam Power tarafından üretildi.

Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK) üretime başlama izni alınan ekipmanın yapımı 1 yıl 4 ay sürdü.

Ekipman tedarikçisi ve Akkuyu Nükleer AŞ temsilcileri, ekipmanın kabulünü üretici fabrikadayaptı ve yüksek kalite standartlarına uygun üretim teknolojisinin gözetildiğini onayladı.

Kabulün ardından iki ay boyunca fabrikada depolanan ekipman, gemi yoluyla Mersin'deki inşaat sahasına sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Arabelle buhar türbini için silindir rotorunun Akkuyu NGS inşaat sahasına teslimi, projemizin Rusya ve Türkiye ile sınırlı kalmadığını, geniş uluslararası erişimini açıkça gösteren bir olaydır." ifadesini kullandı.

Butckikh, projenin üreticileri, ekipman tedarikçileri ve katılımcı listesinin, birçok ülkeden firmaları içerdiğini belirterek, "Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Polonya ve Japonya'dan pompalama, ısı değiştirici, elektrik-teknik ve diğer yardımcı ekipmanların üretimi için siparişler verilmiştir. Sahadaki inşaat çalışmalarının bağımsız teknik denetimi, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın 17 ülkesinde faaliyet gösteren uluslararası mühendislik grubu Assystem tarafından yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ekipmanla ilgili de şu bilgilere yer verildi:

"Modern yüksek ve orta basınçlı silindir kullanımı, Akkuyu NGS’nin 4 güç ünitesine de monte edilecek Arabelle buhar türbinlerinin konstrüksiyonunun benzersiz özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yapı, türbin odası ekipmanlarının en yüksek tasarrufla işletilmesini sağlamasının yanı sıra, verim katsayısının yüzde 38’e kadar ulaşmasını da garantiliyor. Bu değer ise nükleer santral türbin tesisinin verim katsayısı bakımından dünya nükleer enerji sektöründe rekor bir değer olarak kabul ediliyor. Nükleer güç santrali türbin ünitesi, büyük güçlü ısı döner motoru olarak tanımlanıyor. Silindir rotoru ise bu motorun ana bileşenlerinden biri. Silindir rotoru, reaktör odasındaki buhar üreteçlerinde meydana gelen yüksek basınçlı buhar akımının rotor yapraklarına gelmesi yoluyla çalışıyor. Burada, sıkıştırılmış ve ısıtılmış su buharının potansiyel enerjisi rotoru döndürerek elektrik akımını üreten türbojeneratöre iletilen mekanik enerjiye dönüştürüyor. Düşük hızlı Arabelle türbini, bugün itibarıyla kendi sınıfında piyasadaki en güçlü türbin olarak kabul ediliyor. Gücü 1900 megavata ulaşabilen türbin, rotorların kaynaklı tasarımı, yüksek korozyon direnci ve ana bileşenlerin uzun ömürlü olmasını (en az 60 yıl), planlı bakım ve onarım arasındaki sürelerin uzamasını da sağlıyor."