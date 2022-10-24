Alman ekonomisindeki gerileme, enerji maliyetleri nedeniyle derinleşiyor

S&P Global, ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da eylülde 45,7 puan olan bileşik PMI, ekimde 44,1 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 44,7 puana gerilemesi yönündeydi.

Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 45'ten 44,9’a, imalat sanayi PMI da 47,8'den 45,7’ye geriledi. İmalat sanayi PMI verisinin 47 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.

S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öncü PMI verileri, Almanya’da ticari faaliyetlerdeki gerilemenin dördüncü çeyreğin başında hız kazandığını ve yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretlerin arttığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını belirtmişti.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.