Almanya 45 metre yüksekliğinde termos inşa ediyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 5. ayına girerken Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığını azaltmak için alternatif yollar arıyor.

Almanya'nın kış aylarında evleri ısıtmak için dev bir termos inşa ettiği bildirildi.

Yaklaşık 45 metre yüksekliğinde, kule şeklindeki yapı, 50 milyon litre su tutabilecek.

Yapı, rüzgar ve Güneş çiftliklerinden elde edilen yedek elektrik enerjisini kullanarak, kaynamaya yakın suyu her zaman ısıtılmış halde tutacak.

Elektrik şirketi Vattenfall'ın ısı biriminin başındaki Tanja Wielgoss, "İhtiyacımız olmadığında ısıyı depolamamızı sağlayan devasa bir termos" diye konuştu:

Sonra kullanmamız gerektiğinde ısıyı serbest bırakabiliriz.

Kule, yaz aylarında Berlin'in sıcak su ihtiyacının çoğunu ve kışınki sıcak su talebinin yüzde 10'unu karşılayabilecek.

Tesis özellikle de yenilenebilir enerjinin talebi aştığı dönemlerde dev bir pil görevi görecek.

Wielgoss, "Bazen şebekelerde artık kullanamayacağımız çok miktarda elektrik oluyor ve ardından rüzgar türbinlerini kapatmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

52 milyon dolara mâl olan tesisin termal kapasitesi 200 Megawatt.

Berlin'in en üst düzey iklim yetkilisi Bettina Jarasch, bu tür ısı depolama sistemleri ne kadar hızlı inşa edilirse o kadar iyi olacağını söyledi.

"Berlin bölgesi coğrafi konumu nedeniyle Rusya'nın fosil yakıtlarına Almanya'nın diğer bölgelerine göre daha fazla bağımlı" diyen Jarasch, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yüzden burada gerçekten acelemiz var.

Jarasch ayrıca, "Ukrayna'daki savaş ve enerji krizi bize daha hızlı olmamız gerektiğini öğretiyor" diye ekledi:

Her şeyden önce iklim nötr olmamız gerekiyor. İkincisi, enerji ithalatından bağımsız olmalıyız.

Kaynak: Independent Türkçe