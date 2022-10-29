Amerika'nın petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Perşembe gününü 95,04 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 93,77 dolar seviyesinde tamamladı.
Enerji Petrol 29.10.2022, 08:58
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ekim haftasında önceki haftaya kıyasla 2 adet azalışla 610'a düştü.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 166 adet artış gösterdi.
Perşembe gününü 95,04 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 93,77 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 87,90 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 89,08 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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