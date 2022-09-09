Amerika'nın ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 800 bin varil artarak 427 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 500 bin varil azalışla 442 milyon 500 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 300 bin varil artışla 214 milyon 800 bin varil oldu.

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 824 bin varil artışla 6 milyon 779 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 534 bin varil azalışla 3 milyon 433 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 27 Ağustos-2 Eylül haftasında 4 bin varil azalarak 12 milyon 514 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.