Amerika ve Polonya arasında nükleer santral anlaşması

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, nükleer enerji santrali için ABD ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Polonya arasındaki ortaklığın başarıyı getireceğini ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yaptığı görüşmeye değinen Morawiecki, Westinghouse şirketi ile nükleer enerji için anlaşma sağladıklarını belirtti.

Granholm da Polonya'nın 40 milyar dolarlık nükleer projesinin ilk bölümü için Varşova ile anlaşıldığını aktardı.

Söz konusu projenin 100 binden fazla ABD'liye iş imkanı sağlayacağını kaydeden Granholm, bu projenin enerji güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Granholm, nükleer enerji anlaşmasının Rusya'ya da bir mesaj olduğunu belirterek, "Artık enerjiyi silahlandırmalarına izin vermeyeceğiz. Batı, bu sebepsiz saldırganlığa karşı birlikte dururken, aynı zamanda enerji tedarik zincirlerini çeşitlendirecek ve iklim iş birliğini güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa da yapılan anlaşmanın iki ülke iş birliği için önemine dikkati çekerek, "Yeni Polonya-ABD macerası şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.