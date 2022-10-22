Amerikalı şirket Somali'de petrol arama anlaşması imzaladı

Şirketten yapılan açıklamada, Somali hükümetine sözleşme için 7 milyon dolar ödendiği ve arama faaliyetleri programının netleşmesi için çalışıldığı belirtildi.

Şirket, arama yapılacak her bir keşif bölgesinden günlük 100 bin varil petrol çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, anlaşmanın, Somali'nin uluslararası yatırımlara açık olduğunu gösterdiğini ifade ederek, ilk keşfin en yakın zamanda başlamasını istediklerini söyledi.

Doğu Afrika'da Etiyopya, Uganda, Mozambik, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerde büyük çapta doğal gaz ve petrol rezervi bulunuyor.

Avrupa'daki enerji krizi sonrası ilginin arttığı bölgede keşif ve petrol boru hattı inşası çalışmaları sürüyor.