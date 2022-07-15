Angola'nın hedefi büyük

Güney Afrika'nın en büyük ikinci petrol ve gaz üreticisi Angola, güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi gibi yenilebilir kaynakları kullanarak bölgede enerji süper gücü olmayı hedefliyor.

On yıllardır Angola'da olan TotalEnergies ve ExxonMobil gibi uluslararası devler, Angola hükümetinin vergi politikalarını ve düzenlemelerini memnuniyetle karşılıyor.

Somoil gibi ulusal üreticilerle birlikte TotalEnergies ve ExxonMobil de petrol üretiminde yenilenebilir enerjiye geçmek ve karbon ayak izini azaltmak istiyor.

Sahraaltı Afrika’nın en büyük ikinci petrol üreticisi ve OPEC üyesi Angola, enerji yatırımları için Afrika’nın en istikrarlı ve güvenli merkezi.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre yatırım ve destekleyici tedbirler yoluyla yenilenebilir enerji için bir temel oluşturan Angola, Güney Afrika’nın en büyük ham petrol üreticisi olmaya hazır.

TotalEnergies, Angola’nın en büyük petrol ve gaz üreticisi. Hükümet üretimi artırmak için daha fazla yatırım teşviki yapıyor. Son yıllarda daha esnek bir vergileme ve düzenleme politikası yaklaşımı meyvesini verdi.

ExxonMobil, çeyrek yüzyıldan uzun süredir Angola’daki en büyük oyunculardan bir diğeri. Exxon’un Gezici Üretim, Depolama ve Boşaltma adı verilen deniz aşırı operasyonlarını da içeren eğitim programları işe yaradı. Şirkette iş gücünün yüzde 92'si Angolalılardan oluşuyor.

Kaynak: Euronews