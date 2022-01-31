Avrupa'da enerji krizi: LNG arzı rekor düzeye ulaştı

Kıtaya LNG arzı, 2011'de kayıtların tutulmaya başladığından bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü.

TASS ajansının Gaz Altyapısı Avrupa ticaret grubuna dayandırdığı verilere göre, 28 Ocak itibarıyla 405 milyon metreküplük gazın ulaştığı kıtada, son 5 yıldaki ortalamaya kıyasla yüzde 110'luk bir artış söz konusu.

Avrupa'nın gaz depolarındaki LNG miktarında ise, yine son 5 yılın ortalamasına oranla yüzde 5'lik artış kayıtlara geçti.

Wall Street Journal, geçen haftanın başlarında 2 düzineden fazla LNG tankerinin ABD'den Avrupa'ya gitmekte olduğunu ve 33 geminin daha AB'ye gitme olasılığının yüksek olduğunu duyurmuştu.