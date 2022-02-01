Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Dün 88 avroya kadar çıktıktan sonra günü 84,7 avro seviyesinde kapatan mart vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün Türkiye saatiyle 11.49'da 78 avro seviyesine indi.

Fiyatlardaki düşüşte, krize rağmen Rusya'nın Ukrayna üzerinde AB'ye gaz akışını artırdığı yönündeki haberler etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla miktarda doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi.