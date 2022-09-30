Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazında önemli gelişme

Bakan Dönmez, temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her ay fırsat buldukça Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapılan bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Dönmez, yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopterle lojistik destek sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların hummalı bir çalışması var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz, sözleşmeleri yapıldı geliyor. Bugün de Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Nasıl diğer boruları çektik, çekmeye devam ediyoruz, kablo işini de bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz."

Tam 6 bin iş kalemini eş güdümlü yürüttüklerini dile getiren Dönmez, "Dünyanın en büyük doğal gaz projelerinden biri, dünyanın en zor projelerinden biri alanında. Bunu ben değil, bizzat o projede çalışan yerli ve yabancı uzmanların ifadesi olarak sizlere aktarıyorum. Tüm gayretimiz hasretle milletimizin yıllardır beklediği doğal gazı onlarla buluşturmak." diye konuştu.

Dönmez, doğal gazla ilgili Avrupa'da yaşananlara ve kendilerinin aldığı tedbirlere değinerek, 2 yıl önce başlattıkları çalışmayla Silivri'deki doğal gaz yeraltı deposunun kapasitesini artırma kararı aldıklarını anlattı.

Deponun kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe genişletme çalışmasında sona gelindiğini belirten Dönmez, "Şu anda Silivri'deki yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1,2 milyar metreküplük bir rezervimiz, depolama alanımız vardı. Onu yine aynı şekilde yaz aylarında tam doldurduk. Orada da yine kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ama oradaki çalışmalarımız 2 yıl kadar daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 5,4 milyar metreküplük depolama rezervine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.