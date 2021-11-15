Beklenen zam geldi: LPG 7 liraya koşuyor

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, LPG otogaza 25 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

Bu zamla birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 6,89 liradan, Ankara'da 6,92 liradan, İzmir'de ise 6,78 liradan satılacak.

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