Benzin de ucuzluyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 58 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

İndirimin ardından İstanbul'da 9,67'den satılan benzinin litresi 9,09'a düşecek. Benzinin litresi Ankara'da 9,76'dan 9,17'ye, İzmir'de 9,77'den 9,18'e düşecek.

Dün de motorine 44 kuruş indirim yapılmıştı.

karyakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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