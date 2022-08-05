Benzin ve motorine indirim geliyor
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Enerji Petrol 05.08.2022, 10:38
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorine indirim gelmesi öngörülüyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.
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