Benzin ve motorine indirim geliyor

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorine indirim gelmesi öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.