Benzin ve motorine zam, LPG'ye indirim geliyor

6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.

Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19,86 satılıyor.