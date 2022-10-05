Benzin ve motorine zam, LPG'ye indirim geliyor
6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.
Enerji Petrol 05.10.2022, 09:43
6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.
Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19,86 satılıyor.
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